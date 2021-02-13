«Зенит» обыграл «ЦСКА» и остался лидером турнира

13 февраля в Москве состоялся матч между командами «ЦСКА» и «Зенит». Гостевой матч завершился для сине-бело-голубых блистательной победой со счетом 71:74. Баскетбольный матч состоялся в рамках Единой Лиги ВТБ.

«В матче недели Единой Лиги ВТБ наши ребята одерживают победу в противостоянии с московским ЦСКА. Сегодняшняя победа особенно приятна, потому что наши парни не чувствовали себя в гостях, слыша вашу мощную поддержку», — комментируют в клубе.

Победа в матче позволила баскетбольной команде из Петербурга сохранить лидерскую позицию в турнирной таблице.