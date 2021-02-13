На 39-ю «Лыжню России» отправились более 20 тысяч петербуржцев

В Петербурге состоялась 39-й главная лыжная гонка страны «Лыжня России». Всероссийская массовая гонка традиционно проходит в большинстве регионов страны.

Смольный сообщает, что главный старт прошел в поселке Парголово на базе Спортивной школы олимпийского резерва. Остальные старты прошли по традиции на различных базах города и области, а также в парках и садах Петербурга.

На выбор предоставлены две дистанции на 5 и 10 километров. Также возможна детская дистанция в 200 метров. Профессиональные спортсмены также приняли участие в гонке.

«С каждым годом в нашем городе все больше сторонников здорового образа жизни. Массовые спортивные мероприятия — отметил губернатор Северной столицы.