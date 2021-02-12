Российскую лыжницу Фалееву лишили золотой медали в спринте на молодежном ЧМ

Российская лыжница Анастасия Фалеева была лишена золотой медали, которую она завоевала в спринтерской гонке классическим стилем на молодежном чемпионате мира.

Причиной стало нарушение правил на финише. Сообщается, что на финишной прямой спортсменка задела лыжу своей соперницы их Чехии Терезы Берановой, в результате чего Беранова упала и финишировала последней.

В связи с произошедшим к результату российской спортсменки были добавлены еще 2 минуты – Фалеева заняла последнее место.

Золото досталось лыжнице из Германии Лизе Лохманн. Молодежный чемпионат мира проводится в Финляндии, в Вуокатти. Финал чемпионата состоится 14 февраля.