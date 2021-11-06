В матче Евролиги «Зенит» победил «Анадолу Эфес»

Петербургский "Зенит" в гостях обыграл турецкий клуб "Анадолу Эфес" в баскетбольном матче Евролиги. Игра двух команд прошла 5 ноября в Стамбуле. Российский клуб выиграл со счётом 90:79 (22:20, 25:13, 26:18, 17:28). Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Коннер Франкамп. Он набрал 18 очков.

В настоящее время петербургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги. Следующую игру сине-бело-голубые проведут 8 ноября в Санкт-Петербурге против «Зелена Гура». В девятом туре "Зенит" встретится с греческим "Олимпиакосом" 12 ноября.