Петербургские серферы воспользовались штормом и покорили волны

Питерские любители экстрима оказались в числе немногих, кому непогода пришлась по вкусу. Скорость ветра в городе 22 октября достигала 24 метров в секунду. Не испугавшись холодной воды и вооружившись досками, серферы с удовольствием рассекали по волнам Финского залива.

Среди покорителей волн были как мужчины, так и женщины. Пользователи социальных сетей поделились видеозаписями, на которых видно как несколько спортсменов раз за разом оказываются на гребне волн.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что ураганный ветер в Санкт-Петербурге за день повалил 72 дерева.