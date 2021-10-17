Пробег «Пушкин — Петербург» финишировал на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге завершился традиционный 94-й забег из Пушкина в Петербург. В 2021 году его посвятили заслуженному работнику культуры, журналисту «Вечернего Петербурга» Валентину Семенову.

Спортсмены в зависимости от своей физической подготовки могли выбрать дистанцию в 5, 10 или 30 километров. Самые выносливые марафонцы стартовали с Привокзальной площади в Пушкине. Они пробежали по маршруту: Пушкин – Петербургское шоссе – Пулковское шоссе – Московский проспект – Невский проспект – Дворцовая площадь.

Итоговые результаты пробега подведут позже, но памятные медали и значки уже достались каждому марафонцу. По словам организаторов, в мероприятии приняли участие более 500 человек.