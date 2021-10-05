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Петербуржец стал победителем Лондонского марафона

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© Фото: Юрий Строфилов

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56-летний Юрий Строфилов, представляющий Санкт-Петербург, стал победителем Лондонского марафона-2021 в своей возрастной группе (55-59 лет). Подготовку к забегу он проводил при поддержке искусственного интеллекта.

Юрий первым среди российских спортсменов стал самым быстрым на Лондонском марафоне в возрастной категории 55-59 лет. Он преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 38 минут и 16 секунд, улучшив свой личный рекорд более, чем на 2 минуты. Своего ближайшего преследователя из Великобритании Юрий опередил на 2,5 минуты.

Virgin Money London Marathon является одним из шести главных марафонских забегов мира. Серия Abbott World Marathon Majors, кроме Лондона, проводится в Бостоне, Чикаго, Токио, Берлине и Нью-Йорке.  

Юрий Строфилов входит в первую десятку российских бегунов, получивших статус Six Star Finisher. Для этого надо завершить все шесть забегов Мейджора. Кроме того, Юрий уже был самым быстрым российским бегуном на марафонах в Нью-Йорке и Токио.

В Лондонском марафоне в группе спортсменов-любителей в возрасте 55-59 лет приняли участие 199 бегунов. Всего на дистанцию во всех возрастных категориях вышло 1852 участника-любителя. Среди них Юрий Строфилов занял 88 место (вошел в первые 5% самых быстрых бегунов).

- Свой первый марафон я пробежал в 50 лет и с тех пор моя жизнь круто изменилась. Дело даже не столько во мне, сколько в окружающих людях. Мне удалось создать целое сообщество любителей бега. А я сам уже давно выхожу на дистанцию именно ради тех, кто готов увлекаться бегом и менять свою жизнь, - говорит Юрий Строфилов. - Бег – это так же просто, как, например, приготовить завтрак или почистить зубы. А регулярный бег заметно обновляет человека – у него появляется множество идей, растут креативность и вдохновение, очищается ментальное пространство для творчества. И это одно из главных достижений любого, кто выходит на беговую дистанцию. А моя задача – им в этом помочь.

К Лондонскому марафону Юрий готовился в течение двух лет по специальной программе, разработанной искусственным интеллектом на базе его собственной платформы S10.run – российского сообщества бегунов-любителей и профессиональных тренеров. «Дежурный тренер» (искусственный интеллект) самостоятельно создает индивидуальный цикл тренировок под конкретную цель и с учетом актуальных характеристик спортсмена.

Одновременно с Лондонским марафоном сообщество S10.run провело в поддержку Юрия онлайн-челлендж «Длинный Хвост Лондона», в котором любой из спортсменов мог выйти на дистанцию и пробежать, сколько он готов. В результате участники сообщества преодолели более 8000 км.

Дополнительная информация:

Юрий Строфилов родился в Ленинграде 9 января 1965 года. В настоящее время владеет сервисом онлайн-тренировок S10.run (16 тысяч бегунов-участников со всей России), медиаресурсом Saint-Petersburg.ru и PR агентством Spbnews.

Закончил Ленинградский Политехнический институт. Работал заместителем директора крупного оборонного НИИ, директором телеканала ТВ-6 Москва в Санкт-Петербурге, руководил информационно-аналитическим отделом в Администрации президента, возглавлял Международный пресс-центр 300-летия Петербурга, работал вице-президентом крупного банка и IT директором крупнейшего энергохолдинга России.

В 2015 году пробежал свой первый марафон, а уже через год был самым быстрым российским бегуном на Нью-Йоркском марафоне. Это позволило ему войти в топ-3 мирового рейтинга марафонцев Abbott World Marathon Majors в возрастной категории 50-54 года (и быть лучшим российским бегуном).

В 2019 году в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла первая книга Юрия Строфилова «Не про бег» (сейчас готовится вторая книга – «Не про еду»).

Женат, трое детей. Имеет государственные награды и престижные отраслевые премии: Серебряный Меркурий, Серебряный лучник, SportTechAward.

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