Главный тренер «Зенита» Семак назвал «Челси» фаворитом группы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о турнирных раскладах в Лиге чемпионов УЕФА перед матчем с «Мальмё».

«Проигрываем 8 матчей подряд в Лиге чемпионов? Это не давит. Мы готовимся к каждому матчу. Новая игра – новая история. А результаты говорят о нашей силе, что нужно готовиться больше, тренироваться усерднее, чтобы результаты были другие. Будем делать всё, что от нас зависит. И у нас, и у «Мальмё» есть желание выйти из группы. Задача каждой команды ясна и понятна. Будем идти от игры к игре и считать очки ближе к концу группового этапа», — заявил на предматчевой пресс-конференции Семак.

Также Семак назвал «Челси» фаворитом группы, а также не усомнился в силе «Ювентуса». Главной задачей тренер выделил труд, а результат все увидят потом.

«Зенит» проведет встречу с «Мальмё» 29 сентября.