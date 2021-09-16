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Психолог и педагог дали советы родителям по выбору для ребенка вида спорта и секции

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© Фото: Балтфото

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Оказывается, чтобы занятия спортом были продуктивными, а возможно, даже вылились в будущем в профессиональную карьеру, родителям нужно хорошо изучить учебное заведение, в которое они собираются отправить свое чадо, а также учесть темперамент ребенка.

Так, сангвиникам подойдут немонотонные виды спорта, например, борьба или танцы, а также командные игры вроде футбола или волейбола. Холерики хорошо справятся со спортивными танцами или фигурным катанием. Флегматики будут рады бегу на длинные дистанции, лыжам, плаванию, велоспорту, биатлону или даже тяжелой атлетике. А меланхоликов лучше отправить на йогу, ушу, стретчинг или восточные танцы.


Кроме всего прочего при выборе вида спорта необходимо считаться и с желаниями ребенка, говорит психолог Наталья Картавых. Ведь приятнее заниматься любимым делом, а не навязанным. Давление и страх перед родителями рано или поздно заставят юного спортсмена бросить свои тренировки.

“К сожалению, бывает, что ребенок вынужден обслуживать амбиции родителей и “занимать места для них”. Например, мама или папа ждет ребенка в холле, а потом говорит: “Мы сегодня отлично потанцевали, нас тренер похвалил”, — это категорически неприемлемо. Родителям важно не присваивать достижения ребенка”, — добавила эксперт

Выбирая для ребенка учебное заведение, говорит директор ДЮСШ “Дельфин” Николай Томчук, лучше остановиться на государственном, поскольку такие соответствуют определенным стандартам. Стоит изучить успехи спортшколы, ее структуру, а также перспективы.

“Это очень серьезная работа - расписать перспективный план хотя бы на несколько лет. Когда ребенок приходит в первый класс общеобразовательной школы, он понимает, что будет учиться там до одиннадцатого и получит определенные знания. Так же и здесь: человек должен понимать, что ему предстоит пройти для приобретения определенного спортивного разряда или звания”, — заключил педагог.

Конечно, чтобы заниматься спортом и получать от этого удовольствие, ребенок, прежде всего, должен его любить. Привить это чувство можно и лучше всего это делать собственным примером, продемонстрировать который можно во время совместного досуга, скажем, на ледовом катке (например, если юный петербуржец заинтересован хоккеем или фигурным катанием). Благо в Петербурге для этого есть 37 крытых спортивных площадок. А скоро для семейного отдыха, а также занятий спортом появится целый стадион “СКА Арена”, на котором ко всему прочему заработают детские секции.

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