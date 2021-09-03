Петербургские победители и призеры Олимпиады в Токио получат премию правительства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что все петербургские участники летних Олимпийских игр в Токио, получат премии правительства Северной столицы.

Глава города заявил, что все спортсмены из Петербурга достойно представили и защитили страну и город, завоевав девять призовых медалей — одну золотую, пять серебряных и три бронзовых.

Премия правительства будет рассчитываться следующим образом: за золотую медаль – пять миллионов рублей, за серебряную – 2,5 млн рублей, за бронзовую – 1,5 млн рублей. На спортивные выплаты всем победителям Олимпиады выделят 20 миллионов рублей.

Для остальных участников также предусмотрены премии — за четвертое место — 600 тысяч, за пятое место – 400 тысяч и за шестое – 300 тысяч рублей. За участие в соревнованиях спортсмены из Санкт-Петербурга получат по 50 тыс. рублей.

Кроме того, денежным призом наградят и петербуржцев, которые участвовали на Паралимпиаде в Токио.