В «Кайрате» не подтвердили переговоры с «Зенитом» по выкупу Нуралы Алипа

Петербургский футбольный клуб «Зенит» не ведет переговоров с клубом «Кайрат» по полноценному трансферу в состав команды игрока Нуралы Алипа. Об этом сообщили в пресс-службе «Кайрата».

А в Единую лигу ВТБ, как пишут «Спортивные Советы», включены клубы МБА и «Самара». Действующим чемпионом лиги является баскетбольный клуб «Зенит». Нуралы Алип находится в составе петербургского футбольного «Зенита» с февраля. Клуб арендовал игрока сроком на один год.

В «Кайрате» подчеркнули, что до окончания контракта об аренде футболист будет находится в Петербурге. Каких-либо полноценных переговоров по его дальнейшей судьбе футбольные клубы в настоящий момент не ведут.