«Зенит» возобновил тренировки после отпуска

Футбольный клуб «Зенит» вернулся из отпуска. Команда уже приступила к тренировкам. Однако пока футболисты собрались на базе в Удельном парке не в полном составе.

Как сообщил тренер команды Сергей Семак, пока нет понимая, когда все смогут собраться в полном составе. Легионеры присоединяться к тренировочному процессу примерно на неделю позже.

Тренер клуба отметил, что разные сроки выхода из отпуска спортсменов связаны с логистикой. Поэтому кто-то приедет раньше, а кто-то позже.

Первый матч кубка PARI состоится 21 июня. Команда сыграет с «Нижним Новгородом» в Петербурге.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» проведут матч за Суперкубок в Северной столице. Он состоится 9 июля.