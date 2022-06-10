Стала известна дата начала нового сезона Российской премьер-лиги по футболу

Календарь «Тинькофф Российской премьер-лиги» на 2022-2023 году утвердили в Российском футбольном союзе. Новый сезон начнется 17 июля 2022 года. Заключительный матч сыграют 3 июня 2023 года.

В Российском футбольной союзе определили и место проведения матча Суперкубка. Как пишет «МК в Питере», матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Петербурге 9 июля.

Завершение первой части турнира Российской премьер-лиги российской премьер-лиги в грядущем сезоне запланировано на 13 ноября. После перерыва, связанного с проведением чемпионата мира в Катаре, турнир возобновится 4-5 марта.

Полный календарь матчей «Тинькофф Российской премьер-лиги» обещают опубликовать позже. В настоящее время он находится в процессе утверждения.