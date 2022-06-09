Генеральная ассамблея олимпийских комитетов пройдет без российских представителей

Олимпийский комитет России (ОКР) не допустили к участию в Генеральной ассамблее международной организации. Такое решение Европейские олимпийские комитеты озвучил в четверг, 9 июня, президент ОКР Станислав Поздняков.

Российский футбольный союз между тем может возобновить работу по введению крымских команд в состав российской премьер лиги. Как сообщают «Спортивные Советы», с такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Борис Пайкин.

Президент ОКР Станислав Поздняков пообещал оспорить решение о недопуске к участию в Генеральной ассамблее международной организации. Он также отметил, что запрошено мнение членов комиссии спортсменов, юридической комиссии Олимпийского комитета России о целесообразности дальнейшего членства в Европейских олимпийских комитетах.