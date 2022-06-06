Госдума рассмотрит законопроект об отмене Fan ID

Депутаты Государственной думы от Коммунистической партии Российской Федерации внесли законопроект, предусматривающий отмену паспортов болельщиков, более известных как Fan ID. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения.

Изменения произошли и в Московской федерации футбола. Как пишут «Спортивные Советы», её новым президентом стал Александр Старцев.

Инициаторы отмены Fan ID отметили, что введение паспорта болельщика вызвало широкое недовольство спортивных фанатов. Они также напомнили, что за прошедшие семь лет на трибунах не было зафиксировано ни одной драки, после которой виновных нельзя было бы установить и задержать на месте.

Закон об обязательном оформлении Fan ID вступил в силу 1 июня. Он определяет порядок прохода на ряд спортивных мероприятий, при котором болельщик не может попасть на стадион без оформления специального паспорта даже при наличии у него билета.