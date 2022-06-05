Чемпионом Единой лиги ВТБ стал баскетбольный «Зенит»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал впечатляющую победу над московским «ЦСКА» со счетом 81:75. Победа в седьмом матче финальной серии плей-офф сделала клуб чемпионом Единой лиги ВТБ.
Джордан Мики назвали самым результативным игроком команды-победителя. Он заработал для «Зенита» 19 очков. У соперников отличился Каспер Уэйр, набравший 17 очков.
Петербургский «Зенит» стал победителем в трех играх подряд и получил чемпионский титул. Победителем Единой лиги ВТБ команда становится впервые. До этого она трижды была бронзовым призером состязаний. Финальная серия плей-офф Единой лиги ВТБ в этом сезоне впервые проводилась до четырех побед.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что победа футбольного «Зенита» над подмосковными «Химками» сделала команду досрочным чемпионом России.