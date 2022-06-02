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Волк Забивака исчез из ролика к чемпионату мира

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© Фото: Baltphoto

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Российский талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волка Забиваку удалили из презентационного видео к чемпионату мира 2022 года. С таким требованием выступила Международная федерация футбола.

Российский маскот разделил судьбу отстраненных от международных соревнований российских спортсменов. Однако, как пишут «Спортивные Советы», министр спорта Олег Матыцин пообещал, что Россия будет добиваться компенсаций организационных расходов.

Волк Забивака, как сообщил в своем Telegram-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов, был удален из промо-ролика в последний момент. По его информации, в первоначальном варианте видео встречались отсылки к чемпионату мира в России. Однако в последний момент видео решили изменить, так как оно получалось слишком комплиментарным в адрес России.

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