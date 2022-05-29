Петербург есть в списке-городов претендентов на матч за Суперкубок России

Место проведения матча Суперкубка России по футболу пока не определено. Как сообщил заместитель генерального секретаря, директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов, в списке претендентов как минимум пять городов. Это Москва, Петербург, Нижний Новгород, Калининград и Сочи.

Проведение матча Лиги чемпионов в Париже обернулось применением слезоточивого газа. Как пишут Спортивные Советы, его использовали против болельщиков «Ливерпуля», которые пытались прорваться на стадион без билета.

Максим Митрофанов отметил, что решение о проведении финала матча Суперкубка будет приниматься совместно с Российской премьер-лигой. Важным фактором будет место продажи коммерческих и трансляционных прав.