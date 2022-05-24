Артем Дзюба прокомментировал цвет волос Александра Кокорина

Футболист Артем Дзюба отреагировал на пост в социальной сети с фотографией игрока итальянского клуба «Фиорентина» Александра Кокорина. Под комментарии под постом в ныне запрещенной в России сети спортсмен иронично написал «Вот это рожа». Свой комментарий Дзюба дополнил смеющимся смайлом.

Игру самого Артема Дзюбы в недавнем матче «Зенита» против «Нижнего Новгорода» высоко оценили болельщики команды. Как пишет «МК в Питере», его признали лучшим игроком матча 30-го тура российской премьер-лиги.

Такое признание Артем Дзюба получил в своем заключительном мачте в составе петербургского клуба. После его окончания он объявил о своем уходе из команды. Где спортсмен намерен продолжать карьеру пока остается неизвестным.