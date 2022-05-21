Движение в центре Петербурга ограничат для полумарафона «ЗаБег.РФ»

В центре Петербурга введен ряд временных ограничений для транспорта, связанных с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», они действуют 00:00 21 мая до 6:00 24 мая.

В этот период закрыт проезд по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Сенатской площади; по Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта; вдоль Исаакиевского собора от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проезда. Частичные ограничения движения на этот же период введены на перекрестке Малой Морской улицы и Вознесенского проспекта вдоль Исаакиевского собора и на Малой Морской улице в направлении от проезда вдоль Исаакиевского собора к Сенатской площади.

Дополнительные ограничения также будут введены в Петербурге 22 мая. В период с 6:00 до 15:00 не получится проехать по набережной Макарова; Исаакиевской площади; Адмиралтейскому проспекту; Сенатской площади; Красногвардейскому бульвару и Английской набережной.