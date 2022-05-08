Известная лыжница Мария Гусакова умерла в Петербурге

В Петербурге на 92-м году жизни скончалась прославленная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова. Об этом сообщили в городском комитете по физкультуре и спорту. Спортсменка скончалась в 5 часов утра 8 мая. Причины её смерти не уточняются.

Мария Гусакова выиграла золото на олимпиаде в Скво-Вэлли в 1960-м году в гонке на 10 километров. Тогда же она стала серебрянным призером в эстафете 3x5 километров. На олимпиаде 1964 года в Инсбруке Мария Гусакова выиграла бронзу в гонке на 10 километров. В составе эстафетной команды она также стала чемпионкой мира в 1962-м году.

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