Семак рассказал, что вопрос возможного ухода Дзюбы из «Зенита» скоро решится

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал возможный уход из команды нападающего артема Дзюбы. Он отметил, что есть определенный порядок действий и вопрос будет решен в ближайшее время.

Тренер «Зенита» пояснил, что анонсировать событие, происходящие в клубе, — это задача самого клуба и добавил, что скоро станет ясно, кто остается и кто уходит, а возможно и кто придет. Накануне клуб выиграл первый матч в статусе чемпиона. Как пишут «Спортивные советы», игра завершилась со счетом 1:0.

Информация о намерении Артема Дзюбы покинуть «Зенит» после окончания контракта появилась ранее. Нападающим петербургского клуба, как сообщается, интересуются сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».