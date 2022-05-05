Российских футболистов отстранили от международных турниров

Международная федерация футбола официально отсранила российских спортсменов от всех соревнований УЕФА. Теперь российская сборная пропустит турнир Лиги Наций 2022/23. В нем она должна была участвовать в группе В, однако теперь команде заранее засчитано поражение.

Не будет выступление российских футболистов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Евро-2023 пройдет без молодежной российской сборной. А на женском Евро-2022 россиянок заменит команда Португалии.

Российским клубам придется менять свою стратегию на год — итменно столько составляет срок бана. Как пишет «МК в Питере», ранее о планах футбольного клуба «Зенит» рассказал его тренер Сергей Семак.

Ранее Россия также подавала заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 или 2032 году. Они были автоматически отклонены.