Российский футбол могут поддержать на более чем 20 миллиардов рублей

Пакет мер, который призваны поддержать развитие отечественного футбола, подготовил Российский футбольный союз (РФС). Помощь российские клубы могут получить уже во втором квартале текущего года. Как сообщает РБК, все предложенные меры суммарно оцениваются примерно в 23 миллиарда рублей.

В список предложенных мер для поддержки клубов входят налоговые льготы. Так, из налогооблагаемой базы предлагается временно исключить работников субъектов спорта, а ставки страхового взноса предлагается снизить до 20% (сейчас 30,2%).

У футбольных клубов начинается активная подготовка к новому сезону. Как пишет «МК в Питере» клуб «Зенит» будет готовиться на своей петербургской базе.

Также в предлагаемых мерах поддержки содержится возможность выплачивать зарплаты зарубежным специалистам на их счета в зарубежные банки, как и перевод туда иностранной валюты.