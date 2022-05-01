Федерацию хоккея России критикуют за вызов игроков на сборы во время сессии

Федерации хоккея России предложили отреагировать на ситуацию с вызовом молодых хоккеистов на сборы в период сессии. Как сообщает РИА Новости, с критикой выступил вице-президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков.

Он пояснил, что сборная готовится к товарищеским матчам с Белоруссией 1 и 2 мая в Туле, а также турниру в Петербурге с 5 по 9 мая. Но у студентов сейчас пора интенсивной учебы и экзаменов.

Некоторым хоккеистам играть мешает не учеба. «МК в Питере» пишет, что петербургский СКА покинули пять легионеров.

Сергей Ласьков отметил, что хоккеисты останутся на сборах практически до конца мая. Он выразил уверенность, что, отыграв сезон, они должны иметь возможность поучиться.