  • 1 Май 2022
USD 30.04.2022 71.0237 -1.2716
USD ММВБ 00:05 72.1253  
EUR 30.04.2022 74.5589 -0.7528
EUR ММВБ 00:05 75.3260  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Федерацию хоккея России критикуют за вызов игроков на сборы во время сессии

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Федерации хоккея России предложили отреагировать на ситуацию с вызовом молодых хоккеистов на сборы в период сессии. Как сообщает РИА Новости, с критикой выступил вице-президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков.

Он пояснил, что сборная готовится к товарищеским матчам с Белоруссией 1 и 2 мая в Туле, а также турниру в Петербурге с 5 по 9 мая. Но у студентов сейчас пора интенсивной учебы и экзаменов.

Некоторым хоккеистам играть мешает не учеба. «МК в Питере» пишет, что петербургский СКА покинули пять легионеров.

Сергей Ласьков отметил, что хоккеисты останутся на сборах практически до конца мая. Он выразил уверенность, что, отыграв сезон, они должны иметь возможность поучиться.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram