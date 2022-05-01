В СКА назвали легионеров, которые покинут клуб

Из петербургского хоккейного клуба СКА уходят пять легионеров. Об этом сообщили на официальном сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Лео Комаров и Микко Лехтонен уходят из команды после расторжения контрактов по обоюдному согласию. Еще у троих хоккеистов СКА контракты закончились. Клуб покинут Ларс Юханссон, Йоонас Кемппайнен и Мэт Робинсон.

В сообщении петербургский хоккейный клуб поблагодарил покидающих его спортсменов за игру, а также пожелал им удачи на льду и вне его.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в честь досрочного завоевания футбольным клубом «Зенит» чемпионского титула в Петербурге зажгли факелы ростральных колонн, а также включили особую подсветку Дворцового моста и Большого проспекта Петроградской стороны.