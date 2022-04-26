СКА-Арену строят по графику, несмотря на отмену чемпионата мира по хоккею в Петербурге

Несмотря на перенос матчей чемпионата мира по хоккею в 2023 году из Петербурга, строительство спортивного объекта Ска-Арена идет в соответстви с графиком. Об этом «Санкт-Петербург.ру» сообщили представители СКА-Арены.

Директор по связям с общественностью и СМИ «СКА-Арены» Ольга Рудакова пояснила, что график строительства спортивного объекта был определен концессионным соглашением. К насточщему моменту 70% от общего объема строительных работ выполнены. Ольга Рудакова особо подчеркнула, что уже можно с уверенностью заявить о соблюдении установленных сроков строительства.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на объете установили метллоконструкции центрального купола кровли. Готовая СКА-Арена сможет вместить 21,5 тысячу хоккейных болельщиков или 23 тысячи зрителей на концертах и прочих развлекательных мероприятиях.