Российским киберспортсменам могут дать отсрочку от армии

Заседание рабочей группы по киберспорту состоялось в Госдуме. Как сообщил после него президент федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит, спортивное ведомство разработало пакет мер поддержки киберспортсменов, так как сейчас многих из ни пытаются переманить в другие страны.

В частности, киберспортсменам предлагается предоставлять отсрочку от армии, а также отправлять на воинскую службу в спцеиальную роту. Отмечается, что там их мелка моторика может принести особую пользу родине.

Тем, кто показал высокие результаты на международных соревнованиях, обещают также внеконкурсный прием в высшие учебные заведния.

Поддерживают в России не только виртуальный, но и реальный спорт. В Москве прошла церемония вручения премии Sport Business Awards. Neva.Today сообщает, что самым спортивным регионом признан Петербург.