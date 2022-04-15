СКА завершил сезон проигрышем ЦСКА в плей-офф

Матч петербургского СКА и московского ЦСКА, который проходил накануне в Петербурге, завершился поражением команды на домашней арене со счетом 0:3. Таким образом петербуржцы потерпели от москвичей пятое поражение в розыгрыше Кабка Гагарина и завершили сезон.

Авторами победных голов стали хоккеисты ЦСКА Сергей Плотников и Константин Окулов. В финал кубка вышла московская команда.

ЦСКА продолжит соревноваться за Кубок Гагарина в финальном матче. Ему предстоит игра с магнитогорским «Металлургом».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на строящейся СКА Арене уже завершили монтировать металлоконструкции кровли.