На СКА-Арене смонтировали несущие конструкции кровли

Несущие металлоконструкции центрального купола закончили устанавливать на строительной площадке «СКА-Арены». Как сообщили в пресс-служба ООО «СКА Арена», всего установлено 20 ферм.

Общий вес конструкций составляет 3700 тонн. Установленные конструкции имеют максимальную высоту пролета 113,5 метров.

В настоящее время в помещения 1-5 этажей идет процесс черновой отделки. Теплый контур здания остеклили на 40%. На стилобате монтируют элементы металлоконструкций архитектурного фасада.

Новый ледовый стадион будет вмещать 21,5 тысячу хоккейных болельщиков. На концертах их количество будет увеличиваться до 23 тысяч. К концу года строительство новой арены на проспекте Юрия Гагарина планируется завершить.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Малом проспекте Васильевского острова отремонтируют здание под отель.