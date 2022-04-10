СКА одержал победу над московским ЦСКА

Матч петербургского хоккейного клуба СКА с московским ЦСКА завершился со счетом 3:2. Клуб одержал победу в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина. Матч состоялся в Петербурге 10 апреля.
Несмотря на неудачное начало матча, петербургский хоккейный клуб сумел вырвать победу. В результате в серии матчей СКА победил ЦСКА с тем же счетом: 3:2. Шестой матч запланирован 12 апреля в Москве. Седьмой при необходимости проведут 14 апреля в Петербурге.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на севере Петербурга запланировано строительство спортивного комплекса.