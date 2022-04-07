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Организация внутренних турниров и дальнейшее взаимодействие с дружественными странами: Дмитрий Радченко рассказал о планах в спорте

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© Фото: предоставлено организаторами

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Известный футболист принял участие в беседе дискуссионного клуба на базе общественного пространства «СреДА!», которое создано в Санкт-Петербурге по инициативе «Единой России»

Сотрудничество с рядом зарубежных клубов, международные соревнования юношеских команд, развитие отечественных турниров по обмену опытом — так эксперты видят будущее российского спорта.

Дмитрий Радченко, тренер нападающих академии петербургского «Зенита», в дискуссионном клубе в публичном пространстве «СреДА!» рассказал о будущих и уже реализуемых проектах.

В процессе обсуждения развития большого спорта, футболист отметил, что до недавнего периода академия «Зенита» каждый год устраивала в северной столице международные турниры. К ним проявляли интерес ведущие академии Европы – «Аякс», «Барселона» и другие.

«Для нас это был отличный опыт, особенно, для детско-юношеского футбола. У нас очень дружественные взаимоотношения с ФК «Барселона» на протяжении трех лет и они остаются такими же. Теперь они понимают, что в такой ситуации не могут принимать дальнейшее участие в совместных турнирах. Однако они приезжали и даже проводили с нами двухнедельные сборы. Были очень довольны, играли с нашими ребятами», — поделился тренер.

Дмитрий Радченко обратил внимание на то, что, несмотря на санкции, взаимодействие с зарубежными клубами не прекратилось. «Мы продолжаем работать. Недавно мы провели турнир команд для подростков в возрасте 14-17 лет с сербской академией, которая считается своего рода конвейером по производству первоклассных игроков. Затем мы провели семинары с тренерами – это было здорово и познавательно. Сербская футбольная академия не исключает возможности того, что мы перейдем к ним, а они к нам. Помимо того, у нас прекрасные взаимоотношения с Ираном, где работают европейские тренеры. Последние два года футбольная академия Ирана приезжает к нам. Поэтому само собой обмениваемся опытом и с ними».

Спортивные объединения продолжают коммуницировать, несмотря на то, что взаимодействие с европейскими клубами стало намного сложнее. «Как с нашей, так и с их стороны поддерживается мнение, что спорт должен быть вне политики», — подчеркнул Дмитрий Радченко.

Вариантов развития спорта в России много, уверены эксперты, выступившие в дискуссионном клубе. В условиях санкционного давления важно обновлять и расширять собственные возможности.

«Ситуация внутри страны не изменилась — развитие спорта продолжается. По плану проводятся турниры, в ближайшее время запланированы семинары для тренеров из Калининграда и Петрозаводска. Важно сохранить и оптимизировать эту работу. Именно поэтому мы собрались на этой площадке, чтобы решать проблемы", - подчеркнул Дмитрий Радченко.

Участники дискуссии предложили активизировать работу по проведению внутренних соревнований: по словам экспертов, дворовый спорт, районные турниры помогут в том числе и снизить социальное давление.

«У меня есть опыт и я с удовольствием возьмусь за это дело. На протяжении многих лет провожу турниры в родном Красносельском районе. На мой взгляд, это будет очень хорошо для Санкт-Петербурга», — сказал футболист.

Оценивая эффективность общественного пространства «СреДА!», тренер атакующих академии «Зенита» отметил, что новая городская площадка заметно выделяется из числа аналогичных.

Напомним, что «Единая Россия» выступила с инициативой создания городской площадки для встреч, учебы и работы в Санкт-Петербурге. Пространство открыто для всех желающих, в нем можно поделиться своими идеями и предложениями по развитию города. На площадке нового общественного пространства горожане могут напрямую задать свои вопросы депутатам и представителям власти.

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