Петербуржец выиграл золото на чемпионате России по шорт-треку

Шорт-трекист из Петербурга Владимир Балбеков стал лучшим на чемпионате России в Коломне на дистанции 1000 метров. Как сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета России, не только первая, но и третья ступень пьедестала на этой дистанции досталась петербуржцам.

Вторым финишировал спортсмен из Московской области Александр Шульгинов. Петербуржец Сергей Милованов завоевал бронзовую медаль.

У женщин первой финишировала Екатерина Евременкова. Анна Матвеева стала второй. Елена Серегина заняла третью ступень пьедестала почета.

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