Петербург поддержит «Зенит» синей подсветкой Большого проспекта П.С.

В воскресенье, 3 апреля, петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с «Сочи». Игра пройдет на стадионе «Фишт» - домашней площадке сочинского клуба.

Как сообщили в пресс-службе «Ленсвета», по случаю игры на Большом проспекте Петроградской стороны включат особую подсветку. Опоры освещения засияют синим. Отмечается, что цвет подсветки выбран по форме петербургского футбольного клуба.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что поддержать любимую команду в Сочи отправились около тысячи болельщиков. Всего на стадионе будет присутствовать примерно 10 тысяч фанатов. Матч «Зенит-Сочи» начнется в 19:00.