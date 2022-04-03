«Зенит» сыграет с «Сочи» на выезде 3 апреля

В воскресенье, 3 апреля, петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет на выезде с «Сочи». Как сообщили в пресс-службе клуба, матч пройдет в рамках 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги на сочинском стадионе «Фишт». Начало игры запланировано в 19:00.

Футболисты «Зенита» выйдут на поле в лазурной форме, а вратарь клуба — в черной. Сочинцы будут играть в бело-синей форме. Вратарь наденет желтую.

Поддержать команды придут примерно 10 тысяч болельщиков. Примерно тысяча из них приехали из Петербурга, чтобы болеть за «Зенит».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в прошедшем 2 апреля матче петербургских хоккейный клуб СКА проиграл московскому ЦСКА.