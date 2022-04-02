СКА потерпел поражение от ЦСКА

Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел поражение в первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина. В пресс-службе СКА сообщили, что соперник, московский ЦСКА, одержал победу со счетом 3:1.

Голы ЦСКА на счету Максима Соркина и Владислава Каменева. Последний результативно бросил шайбу в пустые ворота. Победная шайба в конце третьего периода принадлежит нападающему Александру Попову.

Единственный результативный бросок СКА принадлежит форварду Андрею Кузьменко.

Второй матч серии также пройдет в Петербурге. Он состоится четвертого апреля. После этого команды переместятся в Москву.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге пройдет шоу «Ледниковый период» с участием Камилы Валиевой.