Защитник Ракицкий покидает «Зенит»

Контракт между украинским защитником «Зенита» Ярославом Ракицким и футбольным клубом расторгнут досрочно. Такая информация опубликована на сайте петербургского клуба.
Причиной расторжения контракта в «Зените» называют тяжелую ситуацию в семье Ярослава Ракицкого. Футболист перешел в «Зенит» в 2019 году из донецкого «Шахтера». На поле в составе петербургского клуба он выходил 108 раз. За это время спортсмену удалось забить семь голов и сделать 11 результативных передач. Ракицкий был в команде, когда «Зенит» стал трехкратным чемпионом, обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны.