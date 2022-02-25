Петербургскую дамбу закрыли из-за сильного ветра и угрозы наводнения

Петербургская дамба была закрыта в пятницу, 25 февраля, около 17:35. Как сообщили в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений, предварительно дамба закрыта на 12-14 часов.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует, что ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранится в Петербурге и в субботу, 26 декабря. Уровень воды в Неве, согласно прогнозу, достигнет пика к полуночи 26 февраля.

Повышенный «желтый» уровень погодной опасности также продлен в Петербурге до субботы. Водителей и пешеходов призывают соблюдать особую осторожность.