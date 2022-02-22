Британский премьер призвал не проводить финал Лиги чемпионов в Петербурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступая в парламенте своей страны заявил о необходимости лишить Россию возможности провести финал Лиги чемпионов, который должен пройти в мае 2022 в Петербурге. Он отметил, что Россия имеет статус изгоя и нет шансов провести турнир в стране, которая вторгается в другие суверенные страны. Слова британского политика публикует издание The Mirror.

Ранее The Mirror и The Daily Star опубликовали информацию о переносе матча. Однако, её опровергли в оргкомитет финального матча. В УЕФА отметили, что пока нет никаких планов по изменению места проведения игры. В ассоциации также подчеркнули, что внимательно наблюдают за сложившейся ситуацией.