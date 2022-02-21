Какие медали выиграли петербуржцы на Олимпиаде в Пекине

Спортсмены из Петербурга на прошедшей в Пекине Олимпиаде выиграли только одну золотую медаль. Как сообщает «Страна советов», речь идет о награде Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в командных соревнованиях по фигурному катанию. Однако эту награду спортсмены пока не получили и неизвестно получат ли вообще. Решение отложили до окончания разбирательств по делу о положительной допинг-пробе одиночницы Камилы Валиевой.

В личном турнире Мишина и Галямов стали только третьими. Первым стал китайский дуэт, а вторыми — россияне Тарасова и Морозов.

Биатлонист Максим Цветков на Олимпийских играх выиграл бронзовую медаль. При этом в индивидуальной гонке и спринте спортсмен стал лишь четвертым. В обоих случаях до еще одной бронзовой награды не хватило нескольких секунд.

Цветков был также в составе эстафеты и отлично прошел свой этап. Однако его сокомандник Эдуард Латыпов на стрельбе закрыл лишь три мишени за восемь выстрелов. Ему пришлось отправляться на два штрафных круга. После этого российская сборная стала только бронзовым призером эстафеты.

В хоккейной сборной, которая выиграла серебро Олимпийских игр, было два петербуржца. Медали получили Никита Гусев и Александр Самонов — оба являются игроками петербургского СКА. Нападающий Никита Гусев в ходе олимпийских матчей отличился шестью шайбами и стал лучшим бомбардиром сборной. Голкипер Александр Самонов на турнире был запасным.