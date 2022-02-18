Песков не согласился с высказыванием Баха об окружении Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недостаточной поддержке, которую получила фигуристка Камила Валиева после проката от своего окружения. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с уважением относятся к мнению главы Международного олимпийского комитета, но необязательно с ним соглашаются. Он напомнил, что жесткость тренеров в спорте становится залогом побед его учеников. В продолжение мысли, Дмитрий Песков пояснил, что в спорте высоких достижений побеждает сильнейший и призвал гордиться нашими победителями.

Ранее Томас Бах заявил, что после проката произвольной программы, в которой Камила Валиева дважды упала и и по итогам которой она стала четвертой, окружение фигуристки встретило её очень холодно, в то время, как ей требовалась поддержка.