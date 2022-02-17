На стеклах петербургского кафе изобразили Камилу Валиеву

Российская фигуристка Камила Валиева получила поддержку в Петербурге. Как сообщает «Страна Советов», в «The Buddy cafe» на улице Ломоносова изобразили спортсменку на стеклах заведения.

Камила Валиева изображена на льду в лиловом платье. На заднем плане развивается российский флаг. Над изображением художник поместил хэштег #КамилаПитерСТобой.

Ресторатор Андрей Александров отметил, что его команда является сторонниками дружественной атмосферы. Он также выразил уверенность, что поддержка большого количества людей только укрепит моральный дух и придаст сил спортсменке.

Команда «The Buddy cafe» полным составом является большими поклонниками спорта. Среди них есть и спортсмены. Соучредитель «The Buddy cafe» отметил, что для заведения поддержка Камилы Валиевой является вопросом чести и справедливости.

На командной турнире в Пекине российская фигуристка Камила Валиева стала первой. Лучшей спортсменка является и после короткой программы на личном первенстве Олимпийских игр по женскому одиночному фигурному катанию.