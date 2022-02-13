Защитник «Зенита» Ловрен повредил голеностоп

Игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен получил травму во время товарищеского матча с датским клубом «Копенгаген». Как сообщили в пресс-службе клуба, спортсмен повредил связки голеностопа.
Точные сроки восстановления Деяна Ловрена пока неизвестны. Когда он вернется на поле сообщат позже.
На травму спортсмена болельщики обратили внимание на матче с «Брондбю» Деян Ловрен тогда передвигался с помощью костылей, чем и привлек повышенное внимание общественности. По возвращению в Петербург спортсмен прошел обследование, которое определило характер полученной травмы.