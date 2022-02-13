Россияне взяли золото в лыжной эстафете на Олимпиаде

Российские лыжники завоевали золотые медали в эстафете на Олимпийских играх. Российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова финишировала с результатом в один час 54 минуты 50,7 секунды.

Лыжники преодолели четыре этапа по 10 километров. Первые два участника бежали классическим стилем, а вторые — свободным.

Золотые медали лыжной сборной в эстафете на Олимпийских играх стали первыми в новейшей истории России. Предыдущую победу одержали советские лыжники в 1980-м году.

Вторыми в эстафете финишировали норвежцы, отставшие от россиян на 7,2 секунды. Французы финишировали на 16,4 секунды позже россиян и стали третьими.