Окружение фигуристки Валиевой проверит ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено проверить действие взрослых из окружения 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, которую заподозрили в употреблении допинга. Об этом сообщает агентство Reuters.

В поле зрения отдела расследований ВАДА попадут врачи, тренера и другие взрослые, работающие с юной спортсменкой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) также инициировало расследование в отношении окружения Камилы Валиевой.

Слушания по делу российской фигуристки начнутся в 15:30 по московскому времени 13 января. Объявить решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) намерены 14 февраля во второй половине дня.