Пресс-секретарь МОК отказался комментировать слухи о допинг-тесте Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс не стал высказываться о вероятном положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Данную информацию он назвал слухами и отметил, что отказывается их комментировать.

Марк Адамс напомнил, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию. Он призвал спортсменов отнестись к ситуации с задержкой церемонии награждения участников командного турнира по фигурному катанию с пониманием и терпением и еще раз отметил, что вызвавший её инцидент требует консультаций с юристами.