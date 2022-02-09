Шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде

Российский спортсмен Семен Елистратов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Золото завоевал южнокореец Хван Дэ Хон. Его результат: две минуты 9,219 секунды.

Серебряный медалист — канадец Стивен Дюбуа уступил лидеру 0,035. А Семен Елистратов финишировал на 0,048 секунд позже южнокорейского спортсмена.

В активе 31-летнего Семена Елистратова уже есть золото сочинской Олимпиады в эстафете и бронзовая медаль на аналогичной дистанции. Он является победителем Чемпионата мира 2015 года и 14 раз становился чемпионом Европы.