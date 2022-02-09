Названа возможная причина переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде

Церемония награждения фигуристов-победителей командного турнира перенесена на Олимпийских играх в Пекине. Первенство у россиян, однако вручать им медали в МОК пока не спешат.

Как сообщает Inside the Games, награждение перенесено из-за сомнительной допинг-пробы одного из спортсменов. К чьему именно тесту возникли вопросы пока не уточняется.

Церемония награждения победителей командного турнира должна была состояться в 16:05 по московскому времени 8 февраля. Однако, в настоящее время новая дата её проведения неизвестна.

В Международном олимпийском комитете (МОК) официально заявили, что не знаю причины переноса церемонии награждения.