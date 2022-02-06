Первое золото России на Олимпиаде в Пекине завоевал лыжник Большунов.

Лыжник Александр Большунов стал первым российским спортсменом, который завоевал золото на Олимпийских играх в Пекине. На дистанции скиатлона в 30 километров они пришел к финишу за 1 час 16 минут 9,8 секунд.

Вторым также стал российский спортсмен Денис Спицов. Он отстал от лидера на 1 минуту и 11 секунд. Финн Ийво Нисканен занял третье место, отстав на 2.00,2.

Это олимпийское золото стало первым в карьере 25-летнего Александра Большунова.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне лидируют в командном состязании фигуристов после выступления одиночников Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.