Российская сборная фигуристов вышла в лидеры командного турнира Олимпиады

Второй день командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине вывел россиян в лидеры. У сборной 45 очков, а у следующих за ними американцев — 42.

Отличный результат показали фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк. Первая откатала короткую программу с баллами близкими к мировому рекорду. Марк Кондратюк стал вторым в произвольной программе среди мужчин.

15-летняя Камила Валиева дебютирует на Олимпийских играх. В настоящий момент ей принадлежат все существующие рекорды в женском одиночном катании — лучшие баллы за короткую и произвольную программы, а также самая большая набранная сумма.

18-летний Марк Кондратюк уступил только серебряному призеру чемпионата мира прошлого года из Японии Юме Кагияме.